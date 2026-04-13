Парад и салют на День Победы отменили в Саратовской области

Москва13 апр Вести.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о решении отпраздновать День Победы в регионе без салюта и парада. Об этом он написал в MAX.

Обсуждение формата праздничных мероприятий прошло сегодня, 13 апреля.

От ветеранских организаций с учетом мер безопасности поступило предложение в этом году отказаться от проведения торжественного прохождения войск и салюта. Считаю это правильным и поддерживаю заявил Бусаргин

При этом губернатор заявил, что в регионе будут проводиться праздничные мероприятия патриотической направленности. В приоритете – поздравление ветеранов, для которых будут организованы концерты прямо у дома. Бусаргин подчеркнул, что как можно больше детей должны стать участниками программы.