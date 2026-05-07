В Новороссийске и Краснодаре парады в честь Дня Победы будут проведены

Парад Победы в Новороссийске и Краснодаре состоится В Новороссийске и Краснодаре парады в честь Дня Победы будут проведены

Москва7 мая Вести.В Новороссийске и Краснодаре парады в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут проведены, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в MAX.

Он отметил, что проведение праздничных мероприятий в условиях ежедневной беспилотной опасности и угроз с воздуха - это высокая ответственность.

Парад Победы в Новороссийске и Краснодаре состоится. Приняли такое решение совместно с силовыми и военными структурами региона. Благодарен правоохранительным органам за поддержку решения указал глава региона

Он отметил, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, чтобы мероприятия прошли в штатном режиме.