В Воронеже не будут проводить военный парад из соображений безопасности

Парад 9 мая в Воронеже не будет проводиться из соображений безопасности В Воронеже не будут проводить военный парад из соображений безопасности

Москва4 мая Вести.Военный парад на главной площади Воронежа 9 мая проводиться не будет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в MAX.

Он пояснил, что решение связано с необходимостью обеспечить безопасность на фоне повышения террористической активности со стороны Украины.

В этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения парада говорится в сообщении

Александр Гусев также подчеркнул, что День Победы - это наш священный праздник. В каждом муниципалитете области состоятся торжественные собрания, возложения венков, встречи и другие патриотические акции.