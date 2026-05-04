Москва4 маяВести.Военный парад на главной площади Воронежа 9 мая проводиться не будет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в MAX.
Он пояснил, что решение связано с необходимостью обеспечить безопасность на фоне повышения террористической активности со стороны Украины.
В этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения парадаговорится в сообщении
Александр Гусев также подчеркнул, что День Победы - это наш священный праздник. В каждом муниципалитете области состоятся торжественные собрания, возложения венков, встречи и другие патриотические акции.