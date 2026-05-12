Москва12 мая Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об объявлении на территории региона опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение он опубликовал в своем канале на платформе MAX.

Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове написал глава региона

8 мая в 0.00 вступило в силу двухдневное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь 81-й годовщины Победы. Несмотря на это, ВСУ продолжали наносить удары по российским регионам. Позже благодаря инициативе американского лидера Дональда Трампа перемирие было решено продлить до 11 мая включительно. Предложение нашло отклик как в Москве, так и в Киеве.