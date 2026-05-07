Москва7 маяВести.Парад на 9 Мая отменили в Перми из-за участившихся атак украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Принято решение не проводить в этом году Шествие войск Пермского гарнизона. Это сделано прежде всего для того, чтобы обеспечить безопасность людей, … [которая является] основным приоритетом работысказал он в видеообращении, опубликованном в его канале в мессенджере MAX
Губернатор также отметил, что участниками парада являются представители силовых структур, МЧС, полиции и прочих федеральных органов, а в текущей обстановке важно, чтобы они находились в рабочем режиме.
Праздник Великой Победы имеет огромное значение для жителей региона, поэтому торжественные мероприятия проводиться будут, но без большого скопления людей. Для ветеранов будут проведены отдельные мероприятия.