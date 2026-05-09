Москва9 мая Вести.В Пермском крае были награждены пожарные, которые помогали ликвидировать последствия атаки на регион беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья отметил их мужество и характер.

Сегодня вручил награды тем, кто с особой отдачей помогал в ликвидации последствий атаки БПЛА в Прикамье – нашим отважным сотрудникам пожарной охраны написал Махонин в MAX

Он подчеркнул, что огнеборцы работали в непростых условиях и, тем не менее, не дали распространиться огню.

В последнее время на Пермский край участилось количество атак ВСУ. В связи с этим было решено отказаться от проведения парада на 9 Мая.