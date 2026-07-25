Москва25 июлВести.В Тюмени после отмены беспилотной опасности, действовавшей сегодня утром в регионе, возобновили празднование Дня города, сообщил в MAX тюменский градоначальник Максим Афанасьев.
В настоящее время восстановлена работа всех праздничных площадок.
Обращаем ваше внимание, что запланированный праздничный фейерверк сегодня проводиться не будетговорится в публикации
Ранее сообщалось, что упавший на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода беспилотник спровоцировал возгорание.
Как отметил представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, атака на Тюмень, осуществленная в день 440-летия города, носила пропагандистский характер.