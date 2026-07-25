После атаки БПЛА в Тюмени отменен праздничный фейерверк В Тюмени возобновили празднование Дня города, прерванное из-за БПЛА

Москва25 июл Вести.В Тюмени после отмены беспилотной опасности, действовавшей сегодня утром в регионе, возобновили празднование Дня города, сообщил в MAX тюменский градоначальник Максим Афанасьев.

В настоящее время восстановлена работа всех праздничных площадок.

Обращаем ваше внимание, что запланированный праздничный фейерверк сегодня проводиться не будет говорится в публикации

Ранее сообщалось, что упавший на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода беспилотник спровоцировал возгорание.

Как отметил представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, атака на Тюмень, осуществленная в день 440-летия города, носила пропагандистский характер.