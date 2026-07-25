В Тюменской области, где атаковали НПЗ, отменена беспилотная опасность

Беспилотная опасность отменена в Тюменской области В Тюменской области, где атаковали НПЗ, отменена беспилотная опасность

Москва25 июл Вести.На территории Тюменской области отменена беспилотная опасность, сообщил губернатор Александр Моор.

Уведомление об этом глава региона опубликовал в MAX в 13.17 по московскому времени 25 июля.

Отмена беспилотной опасности в Тюменской области говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, после чего произошло возгорание.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил, что удар по Тюмени носил пропагандистский характер и был нанесен в день 440-летия города.