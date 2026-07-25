Москва25 июлВести.На территории Тюменской области отменена беспилотная опасность, сообщил губернатор Александр Моор.
Уведомление об этом глава региона опубликовал в MAX в 13.17 по московскому времени 25 июля.
Отмена беспилотной опасности в Тюменской областиговорится в заявлении
Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, после чего произошло возгорание.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил, что удар по Тюмени носил пропагандистский характер и был нанесен в день 440-летия города.