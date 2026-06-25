Москва25 июнВести.На территории Тюменской области в четверг, 25 июня, ввели режим беспилотной опасности.
Уведомление об этом опубликовал в мессенджере MAX губернатор Александр Моор.
Глава региона подчеркнул, что объявление режима беспилотной опасности является превентивной мерой.
На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасностиговорится в публикации
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, быть бдительными и не приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов в случае их обнаружения.