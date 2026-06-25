Жителей Тюменской области предупредили о беспилотной опасности Беспилотная опасность объявлена в Тюменской области

Москва25 июн Вести.На территории Тюменской области в четверг, 25 июня, ввели режим беспилотной опасности.

Уведомление об этом опубликовал в мессенджере MAX губернатор Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что объявление режима беспилотной опасности является превентивной мерой.

На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности говорится в публикации

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, быть бдительными и не приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов в случае их обнаружения.