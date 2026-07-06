Жителей Тюменской области предупредили о беспилотной опасности В Тюменской области объявлен режим угрозы атаки БПЛА

Москва6 июл Вести.В Тюменской области действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Внимание! На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности написал Александр Моор

Глава региона подчеркнул, что это превентивная мера.

При обнаружении беспилотника жителям рекомендуется незамедлительно покинуть опасную зону и в безопасном месте сообщить о случившемся, позвонив по номеру 112.

Также запрещено фотографировать и снимать на видео дроны, их обломки и работу средств ПВО. Нарушение этих правил влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.

Кроме того, приближаться к фрагментам дронов опасно для жизни, напомнил глава региона.

За дальнейшими оповещениями следует следить на официальных ресурсах.