Москва8 июл Вести.Угрозу беспилотной атаки объявили на территории Курганской области. Об этом стало известно из сообщения администрации региона в MAX.

Жителей призвали сохранять спокойствие, не приближаться к дрону, если они его заметят, и не предпринимать самостоятельных действий. При обнаружении беспилотника нужно звонить по номеру 112 или 102.

В Курганской области объявлена "Беспилотная опасность", работают дежурные службы и силовые ведомства говорится в сообщении администрации

Людям посоветовали спрятаться в укрытии, подвале, убежище или капитальном строении.