В Курганской области введен режим опасности БПЛА

В Курганской области объявлен режим беспилотной опасности В Курганской области введен режим опасности БПЛА

Москва6 июл Вести.В Курганской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщило правительство региона на платформе MAX.

В Курганской области объявлен режим "Угроза беспилотной опасности" говорится в публикации

Жителям напомнили о необходимости сохранять спокойствие при получении сигналов об угрозе и соблюдать меры безопасности.

Людям рекомендуется укрыться в капитальных строениях с бетонными стенами, подвалах или убежищах.

Дежурные службы и силовые ведомства находятся на местах, отметили в правительстве.

Информацию следует проверять только на официальных ресурсах.