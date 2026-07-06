Москва6 июлВести.В Курганской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщило правительство региона на платформе MAX.
В Курганской области объявлен режим "Угроза беспилотной опасности"говорится в публикации
Жителям напомнили о необходимости сохранять спокойствие при получении сигналов об угрозе и соблюдать меры безопасности.
Людям рекомендуется укрыться в капитальных строениях с бетонными стенами, подвалах или убежищах.
Дежурные службы и силовые ведомства находятся на местах, отметили в правительстве.
Информацию следует проверять только на официальных ресурсах.