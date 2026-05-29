Москва29 мая Вести.Режим ракетной опасности введен на территории Тюменской области, сообщил губернатор региона Александр Моор.

Это превентивная мера уточнил он

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, быть бдительными, укрыться в безопасных помещениях и оставаться там до отбоя сигнала "Угроза ракетной опасности".

Он также напомнил о запрете снимать и публиковать в интернете фото и видео ракет, в том числе их обломков, а также работы ПВО и предупредил, что приближаться к обломкам ракеты опасно для жизни.