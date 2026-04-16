Москва16 апр Вести.На территории Воронежской области объявлена ракетная опасность, сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Гусев.

В настоящее время работают системы оповещения.

Также Александр Гусев напомнил жителям, что при объявлении сигнала о ракетной опасности необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кого предупреждение застало на улице, следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.