Жога подчеркнул, что БПЛА атаковали Тюмень в день 440-летия города

Жога: атака на Тюмень носила пропагандистский характер Жога подчеркнул, что БПЛА атаковали Тюмень в день 440-летия города

Москва25 июл Вести.Атака ВСУ на Тюмень носила пропагандистский характер, сообщил в MAX полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Чиновник подчеркнул, что удар был нанесен в день 440-летия города.

Вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Атака носит пропагандистский характер, ведь сегодня Тюмень отмечает свой 440-летний юбилей заявил Жога

В настоящее время ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все возможные меры по обеспечению безопасности жителей.

Ранее сообщалось, что в результате падения беспилотника на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода возник пожар.