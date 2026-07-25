Москва25 июлВести.Атака ВСУ на Тюмень носила пропагандистский характер, сообщил в MAX полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Чиновник подчеркнул, что удар был нанесен в день 440-летия города.
Вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Атака носит пропагандистский характер, ведь сегодня Тюмень отмечает свой 440-летний юбилейзаявил Жога
В настоящее время ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все возможные меры по обеспечению безопасности жителей.
Ранее сообщалось, что в результате падения беспилотника на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода возник пожар.