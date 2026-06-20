В Тюмени в целях безопасности отменили все городские мероприятия

Все запланированные на субботу городские мероприятия в Тюмени отменены В Тюмени в целях безопасности отменили все городские мероприятия

Москва20 июн Вести.Массовые мероприятия, запланированные в Тюмени на 20 июня, отменены. Речь идет, в том числе, о вальсе выпускников. Об этом сообщили в администрации города.

Дорогие жители Тюмени! В целях обеспечения безопасности городские мероприятия на сегодняшний день отменяются. Вальс на набережной будет перенесен на другое время говорится на официальной странице мэрии во "ВКонтакте"

Днем в субботу Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщил губернатор Александр Моор, предварительно, предприятие повреждений не получило, сотрудников вовремя эвакуировали.