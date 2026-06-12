В Нижнекамске отменили массовые мероприятия из соображений безопасности

В Нижнекамске отменили все массовые мероприятия в целях безопасности В Нижнекамске отменили массовые мероприятия из соображений безопасности

Москва12 июн Вести.В городе Нижнекамске в Татарстане отменили все массовые мероприятия, запланированные на сегодня. Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

Уважаемые нижнекамцы! В целях обеспечения безопасности принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на сегодня написал Радмир Беляев

Отмечается, что все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, обстановка постоянно отслеживается.

Глава города призвал жителей ориентироваться исключительно на данные от МЧС и районной администрации, не верить неподтвержденным сведениям и не распространять слухи.

Режим угрозы атаки беспилотников отменили в Нижнекамске в 8.15 по московскому времени.