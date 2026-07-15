Аэропорт Нижнекамска прервал авиасообщение на фоне ракетной опасности Росавиация остановила полеты в аэропорту Нижнекамска на фоне ракетной опасности

Москва15 июл Вести.Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Нижнекамска на фоне объявленной на территории Татарстана тревоги из-за возможной ракетной атаки.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее 15 июля Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропортах Казани и Бугульмы, а также в еще пяти воздушных гаванях. На территории Татарстана и еще 10 регионов России объявлена ракетная опасность.