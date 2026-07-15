Москва15 июлВести.На территории Татарстана и Владимирской области сработала тревога из-за угрозы ракетного удара. Об этом сообщают региональные службы МЧС России.
Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим "Ракетная опасность". Необходимо принять меры безопасностиговорится в канале республиканского МЧС в мессенджере MAX
Жителей Владимирской области оповестили об опасности через канал РСЧС.
Ранее 15 июля угроза ракетного удара была объявлена на территории девяти регионов, включая Самарскую, Нижегородскую, Ульяновскую, Калужскую, Липецкую области. В аэропортах семи городов в целях безопасности временно запрещены полеты.