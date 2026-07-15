Угроза ракетного удара объявлена в Татарстане и Владимирской области

Татарстану и Владимирской области угрожает ракетный удар Угроза ракетного удара объявлена в Татарстане и Владимирской области

Москва15 июл Вести.На территории Татарстана и Владимирской области сработала тревога из-за угрозы ракетного удара. Об этом сообщают региональные службы МЧС России.

Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим "Ракетная опасность". Необходимо принять меры безопасности говорится в канале республиканского МЧС в мессенджере MAX

Жителей Владимирской области оповестили об опасности через канал РСЧС.

Ранее 15 июля угроза ракетного удара была объявлена на территории девяти регионов, включая Самарскую, Нижегородскую, Ульяновскую, Калужскую, Липецкую области. В аэропортах семи городов в целях безопасности временно запрещены полеты.