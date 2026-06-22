В Ульяновской области и Татарстане объявлена ракетная опасность На территориях Ульяновской области и Татарстана ввели ракетную опасность

Москва22 июн Вести.В Ульяновской области и Республике Татарстан ввели режим "Ракетная опасность". Об этом сообщили губернатор Ульяновской области Алексей Русских и пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Рекомендуется принять меры безопасности.

Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом. Если вы на улице или в транспорте, необходимо следовать в ближайшее укрытие или иное безопасное место отметил Русских в мессенджере MAX

Ранее стало известно, что и в Пензенской области объявили ракетную опасность.