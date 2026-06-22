Москва22 июнВести.В Ульяновской области и Республике Татарстан ввели режим "Ракетная опасность". Об этом сообщили губернатор Ульяновской области Алексей Русских и пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Рекомендуется принять меры безопасности.
Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом. Если вы на улице или в транспорте, необходимо следовать в ближайшее укрытие или иное безопасное местоотметил Русских в мессенджере MAX
Ранее стало известно, что и в Пензенской области объявили ракетную опасность.