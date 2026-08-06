Губернатор Русских сообщил о ракетной опасности в Ульяновской области

В Ульяновской области введен режим ракетной опасности Губернатор Русских сообщил о ракетной опасности в Ульяновской области

Москва6 авг Вести.В Ульяновской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в мессенджере MAX.

Внимание! Ракетная опасность на территории Ульяновской области написал Алексей Русских

Жителей призывают не оставаться на отрытой местности, укрыться в помещениях без окон и с несущими стенами, не пользоваться лифтом.

Находящимся на улице или в транспорте необходимо проследовать в ближайшее укрытие и оставаться там до отбоя.

В экстренных случаях можно звонить по номеру 112.