Москва8 июл Вести.Воздушная тревога в связи с беспилотной опасностью объявлена на территории Ульяновской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Объявлен режим "Беспилотная опасность" на территории Ульяновской области 08.07.2026 г. в 02.30 (местного времени). Будьте внимательны и осторожны. Необходимо принять меры безопасности говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 8 июля сообщалось, что на территории Московской области объявлялась ракетная опасность.