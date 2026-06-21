В Тамбовской области объявлена воздушная тревога из-за БПЛА Воздушная тревога из-за БПЛА объявлена в Тамбовской области

Москва21 июн Вести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Тамбовской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

"Воздушная тревога!" — опасность атаки беспилотных воздушных судов с 23.35. Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно, покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Как отмечалось, поздно вечером 21 июня воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена также в Крыму, Воронежской и Белгородской областях.