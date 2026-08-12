Тревога из-за опасности атаки БПЛА объявлена в Тульской и Воронежской областях

В Тульской и Воронежской областях объявлена тревога из-за опасности атаки БПЛА Тревога из-за опасности атаки БПЛА объявлена в Тульской и Воронежской областях

Москва12 авг Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Тульской и Воронежской областей. Об этом сообщили главы регионов Дмитрий Миляев и Александр Гусев в своих каналах на платформе MAX.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Гусев

Ранее 12 августа опасность атаки БПЛА была объявлена в Липецкой, Орловской и Белгородской областях.