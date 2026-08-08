Орловской и Пензенской областях объявлена воздушная тревога Воздушная тревога объявлена в Орловской и Пензенской областях

Москва8 авг Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Орловской и Пензенской областей. Об этом сообщили власти регионов через официальные каналы на платформе MAX.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета сообщил, в частности, губернатор региона Олег Мельниченко

Жителей Орловской области об опасности атаки БПЛА оповестили по каналам МЧС России.

Ранее в ночь на 8 августа воздушная тревога также была объявлена на территории Крыма, а также Воронежской, Тамбовской и Волгоградской областей.