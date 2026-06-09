В Тульской области сработала воздушная тревога из-за БПЛА Воздушная тревога из-за БПЛА сработала в Тульской области

Москва9 июн Вести.На территории Тульской области объявлена воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие предупредил губернатор в своем официальном канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 9 июня воздушная тревога сработала также в Калужской, Орловской, Ростовской, Белгородской и Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе.