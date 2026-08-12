МЧС: в Ельце и четырех округах Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в Ельце и четырех округах Липецкой области МЧС: в Ельце и четырех округах Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА

Москва12 авг Вести.На территории Липецкой области объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

"Красный уровень - Угроза атаки БПЛА" для г. Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО. Сохраняйте спокойствие, пройдите в безопасное место говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее 12 августа опасность атаки БПЛА была объявлена в Орловской и Белгородской областях.