Москва12 авгВести.На территории Липецкой области объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
"Красный уровень - Угроза атаки БПЛА" для г. Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО. Сохраняйте спокойствие, пройдите в безопасное местоговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее 12 августа опасность атаки БПЛА была объявлена в Орловской и Белгородской областях.