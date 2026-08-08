Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской и Липецкой областях

В Тульской и Липецкой областях объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской и Липецкой областях

Москва8 авг Вести.На территории Тульской и Липецкой областей объявлена опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили региональные власти по официальным каналам на платформе MAX.

На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112 предупредил, в частности, жителей Тульской области губернатор Дмитрий Миляев

В Липецкой области через канал МЧС было распространено сообщение, что угроза атаки БПЛА касается города Елец, а также Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского муниципальных округов.

Ранее в ночь на 8 августа беспилотная опасность была объявлена в 12 районах Краснодарского края, в том числе в столице Кубани.