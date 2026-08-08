Беспилотная опасность объявлена в 12 районах Краснодарского края На территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность

Москва8 авг Вести.Беспилотная опасность объявлена в 12 районах Краснодарского края, в том числе в столице Кубани. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, муниципальный округ г. Горячий Ключ, г. Краснодар, Славянский, Калининский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Усть-Лабинский, Красноармейский, Кореновский, Тимашевский районы отметила пресс-служба ведомства в МАХ

Жителей региона призвали сохранять спокойствие и соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности введен на территории Волгоградской области.