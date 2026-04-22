Москва22 апр Вести.На территории Ульяновской области введен режим беспилотной опасности в связи с угрозой возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщает МЧС России.

Ранее ночью 22 апреля тревога из-за опасности атаки БПЛА была объявлена в Самарской, Пензенской и Курской областях, а также в Мордовии и других регионах. Росавиация в целях безопасности приостановила работу аэропортов Пензы, Тамбова, Саратова и Волгограда.