Ракетная опасность объявлена в Самарской и Ульяновской областях

В Ульяновской и Самарской областях объявили ракетную опасность Ракетная опасность объявлена в Самарской и Ульяновской областях

Москва23 июн Вести.Жителей Ульяновской и Самарской области предупредили об угрозе ракетной опасности.

Информация об этом была опубликована пресс-службой правительства Самарской области и ульяновским губернатором в 10.07 по московскому времени.

Населению рекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом сказано в сообщении губернатора Ульяновской области Алексея Русских в MAX

В случае нахождения на улице или в транспорте, необходимо направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место и находиться там до сигнала "отбой".