Москва23 июнВести.Жителей Ульяновской и Самарской области предупредили об угрозе ракетной опасности.
Информация об этом была опубликована пресс-службой правительства Самарской области и ульяновским губернатором в 10.07 по московскому времени.
Населению рекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтомсказано в сообщении губернатора Ульяновской области Алексея Русских в MAX
В случае нахождения на улице или в транспорте, необходимо направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место и находиться там до сигнала "отбой".