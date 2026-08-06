Москва6 авгВести.В Курганской области объявлен режим "Ракетная опасность", сообщает региональное правительство в мессенджере MAX сегодня в 10.30.
Жителей предупредили, что работают дежурные службы и силовые ведомства.
В Курганской области объявлен режим "Ракетная опасность"говорится в публикации
Граждан призвали соблюдать меры безопасности: в частности, укрыться в помещении с бетонными стенами и ждать сигнала отбоя режима ракетной опасности.
Администраторам сообществ в соцсетях и представителям СМИ также напомнили об уголовной и административной ответственности за распространение недостоверной информации.