Опасность атаки БПЛА объявили в Курганской области Беспилотную опасность ввели в Курганской области

Москва25 июл Вести.В Курганской области утром 25 июля введен режим беспилотной опасности, сообщает региональное правительство в мессенджере MAX.

Работают силовые ведомства и дежурные службы.

Жителей призвали сохранять спокойствие и напомнили о правилах поведения. В частности, не предпринимать самостоятельных действий, заметив подозрительный объект, а также не публиковать кадры с БПЛА в соцсетях.

В Курганской области объявлен режим "Беспилотная опасность" говорится в публикации

Администраторам Telegram-каналов, сообществ в соцсетях и представителям СМИ напомнили об уголовной и административной ответственности за распространение недостоверной информации.

На фоне беспилотной опасности аэропорт Кургана временно приостановил свою работу. Об этом проинформировала пресс-служба Росавиации.