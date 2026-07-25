Москва25 июлВести.В Курганской области утром 25 июля введен режим беспилотной опасности, сообщает региональное правительство в мессенджере MAX.
Работают силовые ведомства и дежурные службы.
Жителей призвали сохранять спокойствие и напомнили о правилах поведения. В частности, не предпринимать самостоятельных действий, заметив подозрительный объект, а также не публиковать кадры с БПЛА в соцсетях.
В Курганской области объявлен режим "Беспилотная опасность"говорится в публикации
Администраторам Telegram-каналов, сообществ в соцсетях и представителям СМИ напомнили об уголовной и административной ответственности за распространение недостоверной информации.
На фоне беспилотной опасности аэропорт Кургана временно приостановил свою работу. Об этом проинформировала пресс-служба Росавиации.