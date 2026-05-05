В Курганской области в ночь на 5 мая вводили режим ракетной опасности В Курганской области вводился режим ракетной опасности

Москва5 мая Вести.На территории Курганской области в ночь на вторник была объявлена угроза ракетной атаки. Об этом в своем канале на платформе MAX сообщила пресс-служба правительства региона.

В Курганской области объявлен режим "Ракетная опасность" говорилось в сообщении, опубликованном в 1:07 по московскому времени

Отмечалось, что на месте работают дежурные службы и силовые ведомства.

В 3:03 был дан отбой.

В Курганской области отменен режим "Ракетная опасность" оповестили жителей власти

Напомним, что этой ночью режим ракетной опасности вводился на всей территории Приволжского федерального округа, а также в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Позже стало известно, что ВСУ атаковали Чебоксары и одноименный округ в Чувашии. Глава республики Олег Николаев сообщил об одном пострадавшем.