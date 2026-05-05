Москва5 мая Вести.Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Руслан Кухарук сообщил об отмене режима ракетной опасности на территории региона.

Отбой ракетной опасности на территории Югры написал он в своем канале в мессенджере MAX

Режим ракетной опасности был введен в ХМАО утром 5 мая. В связи с угрозой ответственные службы были переведены в режим повышенной готовности, а жителей региона попросили сохранять спокойствие и не покидать домов до сигнала об отбое. В целях безопасности в регионе также могли действовать ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

Ранее этой ночью режим ракетной опасности также объявляли в Казани. В столице Татарстана ракетную опасность отменили, однако из-за угрозы воздушной атаки вводились временные ограничения на работу аэропортов в Казани.