Москва25 июлВести.Режим беспилотной опасности введен на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил в MAX губернатор Руслан Кухарук.
Соответствующие службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности, для обеспечения безопасности принимаются все необходимые меры.
Действия при введении режима "Беспилотная опасность": по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала "Отбой беспилотной опасности"говорится в заявлении
Кроме того, на территории региона возможны ограничения в работе сотовой связи и мобильного интернета.