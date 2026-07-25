В ХМАО введен режим беспилотной опасности В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим беспилотной опасности

Москва25 июл Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил в MAX губернатор Руслан Кухарук.

Соответствующие службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности, для обеспечения безопасности принимаются все необходимые меры.

Действия при введении режима "Беспилотная опасность": по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала "Отбой беспилотной опасности" говорится в заявлении

Кроме того, на территории региона возможны ограничения в работе сотовой связи и мобильного интернета.