Москва25 июнВести.С утра четверга, 25 июня, в ХМАО – Югре действует режим беспилотной опасности. О его введении в регионе сообщил губернатор Руслан Кухарук.
Он заверил, что все ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают необходимые меры по обеспечению безопасности.
В Югре объявлен режим беспилотной опасностиговорится в его публикации в MAX от 9.03
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил о правилах поведения при введении режима "Беспилотная опасность". В частности, рекомендовано не покидать безопасное место до поступления сигнала о его отбое.
По состоянию на 12.35 режим опасности БПЛА в регионе пока еще действует.