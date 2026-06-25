Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Югре В ХМАО продолжает действовать режим беспилотной опасности

Москва25 июн Вести.С утра четверга, 25 июня, в ХМАО – Югре действует режим беспилотной опасности. О его введении в регионе сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Он заверил, что все ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают необходимые меры по обеспечению безопасности.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности говорится в его публикации в MAX от 9.03

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил о правилах поведения при введении режима "Беспилотная опасность". В частности, рекомендовано не покидать безопасное место до поступления сигнала о его отбое.

По состоянию на 12.35 режим опасности БПЛА в регионе пока еще действует.