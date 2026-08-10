В ХМАО объявили режим беспилотной опасности Беспилотную опасность объявили в ХМАО

Москва10 авг Вести.В Ханты-Мансийском автономном округе объявлен режим беспилотной опасности, все службы находятся в повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности написал Кухарук

Он добавил, что в целях безопасности усилен контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.