Москва10 июн Вести.На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук.

В Югре объявлен режим ракетной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности предупредил он в своем канале в мессенджере MAX

Ранее утром 10 июня ракетная угроза была объявлена в нескольких регионах России, включая Свердловскую, Челябинскую, Самарскую, Нижегородскую области, а также Татарстан, Чувашию и Удмуртию.