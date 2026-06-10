Москва10 июнВести.На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук.
В Югре объявлен режим ракетной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасностипредупредил он в своем канале в мессенджере MAX
Ранее утром 10 июня ракетная угроза была объявлена в нескольких регионах России, включая Свердловскую, Челябинскую, Самарскую, Нижегородскую области, а также Татарстан, Чувашию и Удмуртию.