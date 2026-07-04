Ракетная угроза объявлена в Тюменской области В Тюменской области объявлена ракетная опасность

Москва4 июл Вести.Ракетная опасность объявлена на территории Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

Внимание! На территории Тюменской области введен режим ракетной опасности. Это предупредительная мера. Рекомендуется укрыться в ближайшем помещении (подвал, цоколь, парковка и т. д.). Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза ракетной опасности" предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее 4 июля на территории Уральского федерального округа ракетная опасность объявлялась в Свердловской и Челябинской областях.