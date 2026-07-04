Москва4 июлВести.Ракетная опасность объявлена на территории Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.
Внимание! На территории Тюменской области введен режим ракетной опасности. Это предупредительная мера. Рекомендуется укрыться в ближайшем помещении (подвал, цоколь, парковка и т. д.). Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза ракетной опасности"предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее 4 июля на территории Уральского федерального округа ракетная опасность объявлялась в Свердловской и Челябинской областях.