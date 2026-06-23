Ракетная опасность объявлена в Чувашии На территории Чувашии объявили ракетную опасность

Москва23 июн Вести.Пресс-служба правительства Чувашии сообщила о введении на территории региона режима "Ракетная опасность".

Предупреждение об этом было опубликовано в мессенджере MAX в 10.26 по московскому времени во вторник, 23 июня.

Этот сигнал может означать непосредственную угрозу авиационного удара, атаки с применением ракет или БПЛА говорится в заявлении

Населению напомнили, что необходимо покинуть открытые участки и укрыться в строениях, на паркингах или в подземных переходах.

Ранее сообщалось, что сигнал ракетной опасности объявили в Татарстане, Ульяновской и Самарской областях.