На территории Югры ввели режим беспилотной опасности В Югре введен режим беспилотной опасности

Москва2 авг Вести.В Ханты-Мансийском автономном округе объявлен режим беспилотной опасности. Об этом губернатор региона Руслан Кухарук сообщил в MAX.

Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие говорится в сообщении

Кухарук напомнил, что во время действия режима "Беспилотная опасность" по возможности не надо выходить на улицу и подходить к окнам. В безопасном месте необходимо оставаться до сигнала "Отбой беспилотной опасности".