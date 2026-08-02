Москва2 авгВести.В Ханты-Мансийском автономном округе объявлен режим беспилотной опасности. Об этом губернатор региона Руслан Кухарук сообщил в MAX.
Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствиеговорится в сообщении
Кухарук напомнил, что во время действия режима "Беспилотная опасность" по возможности не надо выходить на улицу и подходить к окнам. В безопасном месте необходимо оставаться до сигнала "Отбой беспилотной опасности".