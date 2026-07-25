Москва25 июлВести.В Тульской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.
Ракетная опасность на территории Тульской области, 15.18!говорится в публикации
Жителей призывают укрыться в подземных помещениях, на нижних этажах зданий, в комнатах без окон с несущими стенами или в защитных сооружениях.
Тем, кто находится на улице или в транспорте, рекомендуется направиться в ближайшее безопасное место.
При обнаружении угрозы следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.