МЧС предупредило жителей Тульской области о ракетной опасности В Тульской области введен режим ракетной опасности

Москва25 июл Вести.В Тульской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Ракетная опасность на территории Тульской области, 15.18! говорится в публикации

Жителей призывают укрыться в подземных помещениях, на нижних этажах зданий, в комнатах без окон с несущими стенами или в защитных сооружениях.

Тем, кто находится на улице или в транспорте, рекомендуется направиться в ближайшее безопасное место.

При обнаружении угрозы следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.