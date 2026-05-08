Президент Узбекистана Мирзиёев не приедет на 9 Мая в Москву

Москва8 мая Вести.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не приедет на парад Победы, который состоится в Москве 9 мая. Об этом пишет Gazeta.uz со ссылкой на источник в правительстве.

Издание отмечает, что в опубликованном Кремлем списке иностранных лидеров, которые получили приглашение на торжественные мероприятия, не упомянуты президенты стран Центральной Азии.

Ранее Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы.

Помимо прочих, в российскую столицу приедут президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.