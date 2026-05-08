Власти ЛНР ограничили массовые мероприятия в праздничные дни

Москва8 мая Вести.В Луганской Народной Республике ограничат проведение массовых мероприятий в предстоящие праздничные дни. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он объяснил решение невозможностью рисковать жизнями людей.

На заседании штаба обороны ЛНР приняли решение ограничить массовые мероприятия в праздничные дни написал Пасечник в MAX

Вместе с этим он подчеркнул, что отмена массовых гуляний не означает отказ от празднования Дня Победы и Дня республики. Но добавил, что возлагать цветы к памятным местам лучше делать индивидуально, а не в момент скопления большого количества людей.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, какие меры будут предприняты в регионе на День Победы.