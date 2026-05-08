Москва8 маяВести.В Луганской Народной Республике ограничат проведение массовых мероприятий в предстоящие праздничные дни. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он объяснил решение невозможностью рисковать жизнями людей.
На заседании штаба обороны ЛНР приняли решение ограничить массовые мероприятия в праздничные днинаписал Пасечник в MAX
Вместе с этим он подчеркнул, что отмена массовых гуляний не означает отказ от празднования Дня Победы и Дня республики. Но добавил, что возлагать цветы к памятным местам лучше делать индивидуально, а не в момент скопления большого количества людей.
