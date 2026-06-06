Москва6 июн Вести.На сегодняшний день промышленность ЛНР находится в достаточно сложной ситуации, поэтому руководство области уделяет пристальное внимание сельскому хозяйству. Об этом ИС "Вести" рассказал глава республики Леонид Пасечник на полях ПМЭФ.

Он добавил, что западные санкции осложняют работу Алчевского металлургического комбината, который является флагманом промышленности ЛНР.

На сегодняшний день промышленность находится в достаточно сложной ситуации, я бы сказал, в связи с тем, что введены санкции и так далее, то есть даже испытывает определенные сложности наш Алчевский металлургический комбинат, который является флагманом промышленности Луганской Народной Республики. Поэтому мы уделяем достаточно пристальное внимание сельскому хозяйству. И в этом направлении активно взаимодействуем с другими регионами Российской Федерации и по посевному материалу, и по вывозу готовой продукции. Работаем в направлении строительства перерабатывающих предприятий, дополнительная переработка, дополнительная стоимость, дополнительные рабочие места, соответственно, дополнительные налоги рассказал Пасечник

Ранее Пасечник поделился информацией о состоянии и помощи детям, которые пострадали от атаки ВСУ на колледж в Старобельске. По его словам, из 50 человек, на лечение в медицинские учреждения было отправлено только семь.