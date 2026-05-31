Пасечник: работа команды управленцев в ЛНР направлена на консолидацию общества

Москва31 мая Вести.Важнейшей задачей в непростые времена является консолидация общества и в Луганской Народной Республике прилагают необходимые усилия. Об этом ИС "Вести" заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, противостоять всем новым вызовам в условиях спецоперации и достичь поставленных целей можно только сообща.

Сегодня все, что делаю я, и все, что делает команда управленцев Луганской Народной Республики, направлено на то, чтобы мы консолидировали общество и объединялись... Мы должны быть вместе... Получится выстоять нам только всем вместе подчеркнул Пасечник

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что герои СВО на поле боя доказывают единство российского народа.