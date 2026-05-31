Москва31 маяВести.Важнейшей задачей в непростые времена является консолидация общества и в Луганской Народной Республике прилагают необходимые усилия. Об этом ИС "Вести" заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, противостоять всем новым вызовам в условиях спецоперации и достичь поставленных целей можно только сообща.
Сегодня все, что делаю я, и все, что делает команда управленцев Луганской Народной Республики, направлено на то, чтобы мы консолидировали общество и объединялись... Мы должны быть вместе... Получится выстоять нам только всем вместеподчеркнул Пасечник
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что герои СВО на поле боя доказывают единство российского народа.