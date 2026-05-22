Москва22 маяВести.В Луганской Народной Республике ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он отметил, что ситуация в городе Старобельске продолжает оставаться сложной.
Принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характеранаписал он в своем канале в MAX
Он отметил, что в настоящее время важно активизировать все имеющиеся силы для устранения последствий атаки ВСУ, а также оказания необходимой помощи.
Президент РФ Владимир Путин накануне рассказал о том, что в результате удара по общежитию колледжа погибли 6 человек, 39 пострадали, 15 – в числе пропавших без вести.