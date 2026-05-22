Глава ЛНР об атаке ВСУ на общежитие в Старобельске: ситуацию держу на контроле Глава ЛНР Пасечник взял на личный контроль ситуацию в Старобельске

Москва22 мая Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник взял на личный контроль ситуацию с ликвидацией последствий атаки ВСУ на общежитие и учебный корпус в Старобельске. Об этом он заявил информационной службе "Вести".

"Сейчас на месте работает МЧС, работает, безусловно, скорая помощь, работают медики, работает психологическая помощь, развернут пункт временного размещения прибывших родителей. В общем, все, что можем – делаем. Ситуацию держу на контроле заявил Пасечник

Ранее Пасечник назвал произошедшее беспрецедентным актом, отметив, что киевский режим ответит за содеянное.