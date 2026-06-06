Москва6 июн Вести.Фактор войны отпугивает инвесторов от Луганской Народной Республики. Таким мнением с ИС "Вести" поделился глава республики Леонид Пасечник.

Он добавил, что основное развитие региона на сегодняшний день идет через фонд развития территорий.

Ситуация очень сложная в плане военной составляющей, применения противником беспилотных летательных аппаратов. И честно скажу, что это не очень положительно сказывается на принятии решений инвесторами о заходе на территорию республики. Поэтому очень многие желают, очень многие задают вопросы, очень многие хотели бы, но, к большому сожалению, инвесторы боятся. Поэтому я уверен в том, что на сегодняшний день идет все-таки распределение через фонд развития территорий